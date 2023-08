L ordine di mammiferi comprendente lepri e conigli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ordine di mammiferi comprendente lepri e conigli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LAGOMORFI

Significato/Curiosita : L ordine di mammiferi comprendente lepri e conigli

(lagomorpha brandt, 1855) sono un ordine di mammiferi, comprendente le due famiglie viventi dei leporidae (lepri e conigli) e degli ochotonidae (pica), alle... Un'effettiva somiglianza fra roditori e lagomorfi, tuttavia sono al contempo presenti differenze abbastanza importanti: i lagomorfi possiedono quattro incisivi superiori... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

