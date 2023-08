Ordine d insetti a cui appartengono le zanzare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ordine d insetti a cui appartengono le zanzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DITTERI

Significato/Curiosita : Ordine d insetti a cui appartengono le zanzare

Grande ordine dei ditteri, a cui appartengono mosche, mosconi e zanzare, è caratterizzato dalla presenza di un solo paio di ali, quelle anteriori. le ali... Dietetico: il tipo pungente-succhiante ricorre nei ditteri ematofagi, quello lambente-succhiante nei ditteri glicifagi che si nutrono di soluzioni zuccherine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

