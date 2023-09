L ordine di insetti di cui fa parte la fillossera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ordine di insetti di cui fa parte la fillossera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EMITTERI

Significato/Curiosita : L ordine di insetti di cui fa parte la fillossera

Apparato radicale molto resistente e la parte areale più attaccabile da questo fitofago. il nome comune di fillossera fa riferimento a tutti gli afidi della... Nella quasi totalità degli eterotteri e da esso deriva anche il nome di emitteri dato all'intero ordine. la porzione prossimale, sclerificata, è morfologicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

