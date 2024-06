No in nessun tempo

: Viene dal greco sµa syrma, che era lo strascico della veste usata dagli attori tragici. La canzone classica è formata da un numero variabile di strofe (5/7) tutte uguali per numero, disposizione e tipo di versi e intreccio delle rime. La sirma, o anche sírima, è la seconda parte della strofa nella canzone petrarchesca che è collegata alla prima, detta fronte, per mezzo di un verso detto chiave. La stanza (strofa) è divisa normalmente in due parti: la fronte e la sirma, collegate fra loro dalla concatenazione (o chiave), ovvero dalla rima tra l'ultimo verso della fronte e il primo della sirma.

Italiano: Avverbio: giammai . in nessun tempo. Sillabazione: giam | mài. Pronuncia: IPA: /dam'maj/ . Etimologia / Derivazione: deriva da già e mai . Sinonimi: mai, mai e poi mai, per nulla al mondo. (antico) ormai. (antico), (letterario) talvolta. Contrari: sempre. Varianti: (antico)già mai.