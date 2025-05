Per niente al mondo nei cruciverba: la soluzione è Giammai

GIAMMAI

Curiosità e Significato di "Giammai"

Hai risolto il cruciverba con Giammai? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Giammai.

Per niente al mondo indica una ferma negazione o rifiuto assoluto. La parola GIAMMAI deriva dall'unione di mai (mai) e già (già), rafforzando l'idea di qualcosa che non succederà mai, né in qualsiasi circostanza. È un'avverbio che esprime certezza nel negare un evento.

Come si scrive la soluzione: Giammai

La definizione "Per niente al mondo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

I Imola

A Ancona

M Milano

M Milano

A Ancona

I Imola

