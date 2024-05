La Soluzione ♚ Chiesa romana La soluzione di 15 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TRINITÀ DEI MONTI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TRINITÀDEIMONTI

Significato della soluzione per Chiesa romana: La chiesa della Santissima Trinità dei Monti, in piazza della Trinità dei Monti, è un luogo di culto cattolico di Roma, nel rione Campo Marzio, posto sulla cima dell'omonima scalinata di Trinità dei Monti che la collega a piazza di Spagna. La chiesa, officiata anche in francese, è affidata alla Comunità dell'Emmanuele ed è una delle cinque chiese cattoliche francofone di Roma, insieme con San Luigi dei Francesi, San Nicola dei Lorenesi, Sant'Ivo dei Bretoni e Santi Claudio e Andrea dei Borgognoni.

Altre Definizioni con trinità dei monti; chiesa; romana; Le offerte in chiesa; La navata trasversale della chiesa; Attributo della Chiesa Romana; Rincuorare una via romana;