Alti dignitari della chiesa grecoortodossa

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Alti dignitari della chiesa grecoortodossa' è 'Metropoliti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: METROPOLITI

Perché la soluzione è Metropoliti? I metropoliti rappresentano figure di spicco all’interno della gerarchia ecclesiastica greco-ortodossa, rivestendo ruoli di alta responsabilità e autorità. Questi dignitari sono incaricati di guidare le congregazioni e supervisionare le diocesi sotto la loro giurisdizione, contribuendo al mantenimento delle tradizioni e degli insegnamenti religiosi. La loro posizione si colloca ai vertici della struttura ecclesiastica, assicurando il funzionamento delle attività spirituali e amministrative. La loro presenza è fondamentale per la coesione e la continuità della fede ortodossa in diverse regioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alti dignitari della chiesa grecoortodossa". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Alti dignitari della chiesa grecoortodossa nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Metropoliti

Per risolvere la definizione "Alti dignitari della chiesa grecoortodossa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alti dignitari della chiesa grecoortodossa" conferma che la soluzione 'Metropoliti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Metropoliti

M Milano E Empoli T Torino R Roma O Otranto P Padova O Otranto L Livorno I Imola T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alti dignitari della chiesa grecoortodossa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Metropoliti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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