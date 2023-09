Quella romana governa la chiesa cattolica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella romana governa la chiesa cattolica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CURIA

Quella romana governa la chiesa cattolica

Curia romana, congregazione (curia romana) e segreteria di stato della santa sede. al vertice della chiesa cattolica vi è il papa che presiede la curia... Hostilia curia iulia curia – complesso architettonico del foro romano di verona curia ducis – sede politico-amministrativa dei duchi longobardi curia romana... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

