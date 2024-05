L Hugo che ha dato vita a Corto Maltese

: Conosciuto per la sua partecipazione alle serie televisive Everwood e Parks and Recreation, la sua carriera cinematografica è iniziata con ruoli di supporto in numerosi film, tra cui Wanted - Scegli il tuo destino, Bride Wars - La mia migliore nemica, Jennifer's Body, L'arte di vincere, Zero Dark Thirty e Lei. Christopher Michael Pratt, conosciuto come Chris Pratt (Virginia, 21 giugno 1979), è un attore statunitense.

Italiano: Sostantivo: piazza ( approfondimento) f sing (pl.: piazze) . (architettura) ampio spazio lastricato o asfaltato libero fra le case situato all'incrocio di varie strade o lateralmente rispetto ad una di esse C'è una panetteria in piazza San Giacomo.. (per estensione) insieme di persone che protestano pubblicamente in luoghi aperti. (araldica) spazio vuoto nel graticolato e in altre figure incrociate.