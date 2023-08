Ha dato vita con Psa al gruppo Stellantis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha dato vita con Psa al gruppo Stellantis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FCA

Significato/Curiosita : Ha dato vita con psa al gruppo stellantis

Divenuto marchio di lusso del gruppo), il quale nel 2021 ha dato vita al gruppo stellantis dopo la fusione paritetica con fiat chrysler automobiles. la... fca italy, precedentemente conosciuta col nome di fiat group automobiles, √® una societ√† italiana partecipata da stellantis. la societ√† √® nata il 1¬ļ febbraio... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoled√¨ 30 agosto 2023

