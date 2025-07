Il percorso che nei secoli ha dato vita all agricoltura e all allevamento nei cruciverba: la soluzione è Domesticazione

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Il percorso che nei secoli ha dato vita all agricoltura e all allevamento' è 'Domesticazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOMESTICAZIONE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Domesticazione? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 14 lettere nella pagina dedicata: Domesticazione.

Perché la soluzione è Domesticazione? La domesticazione è il processo attraverso cui gli esseri umani hanno addomesticato piante e animali selvatici, trasformandoli in compagni utili per l'agricoltura e l'allevamento. Questo percorso millenario ha rivoluzionato il modo di vivere, portando alla nascita delle prime civiltà agricole. In sostanza, è il fondamentale passaggio che ha permesso all'uomo di plasmare la natura a suo vantaggio.

D Domodossola

O Otranto

M Milano

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

