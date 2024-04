La definizione e la soluzione di 5 lettere: Ha dato nome a un tipo di spilla. BALIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La balia (o nutrice) è una donna cui è stato affidato, spesso dietro compenso, l'incarico di accudire un neonato provvedendo anche al suo allattamento. La locuzione balia asciutta è invece utilizzata per definire chi accudisce uno o più neonati senza allattarli. Per estensione in etologia viene definita "balia" qualunque femmina che si occupa dell'allattamento di prole non propria.

balia f sing (pl.: balie)

donna che allatta a pagamento un neonato figlio di un'altra persona. Spesso aiuta (come fosse una baby-sitter) a educare i figli di altri genitori. (storia) potestà di governo, potere, autorità (zoologia) , (ornitologia) uccelli della famiglia dei Muscicapidi

; la sua classificazione scientifica è Ficedula hypoleuca ( tassonomia)

Sillabazione

(donna che allatta) bà | lia

(potere, autorità) ba | lì | a

Etimologia / Derivazione

dal latino balia, dal latino classico batula

Sinonimi

(donna) baby-sitter, bambinaia, nurse, nutrice, puericultrice, sorvegliante, tata,

baby-sitter, bambinaia, nurse, nutrice, puericultrice, sorvegliante, tata, arbitrio, autorità, dominazione, dominio, giogo, grinfie, morsa, possesso, potere, potestà, signoria (assoluta), stretta,

Termini correlati

pigliamosche

Iperonimi

(ornitologia) animale, vertebrato, uccello, neornite, neognato, passeriforme, muscicapide

Proverbi e modi di dire