PRATT

Curiosità e Significato di Pratt

Perché la soluzione è Pratt? Il nome Pratt si riferisce a Hugo Pratt, celebre fumettista italiano noto per aver creato l'iconico personaggio di Corto Maltese. La sua opera ha rivoluzionato il mondo dei fumetti, portando avventure avvincenti e uno stile unico. Conoscere Pratt significa apprezzare una figura fondamentale nel panorama narrativo disegnato, lasciando un segno indelebile nel cuore degli appassionati.

Come si scrive la soluzione Pratt

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ideò Corto Maltese", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

