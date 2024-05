Significato della soluzione per: Le rotte dei veicoli spaziali

L'attuale comprensione della meccanica del moto orbitale è basata sulla teoria della relatività generale di Albert Einstein, che spiega come la gravità sia dovuta alla curvatura dello spazio-tempo, con orbite che seguono le geodetiche. In fisica, un'orbita è il percorso incurvato seguito da oggetto attorno ad un corpo nello spazio a causa della gravitazione esercitata da questo, ad esempio l'orbita di un pianeta attorno al centro di un sistema planetario, come il sistema solare. Le orbite dei pianeti sono normalmente ellittiche.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: orbite f pl . (astronomia) plurale di orbita Keplero scoprì le orbite ellittiche dei pianeti.. Sillabazione: òr | bi | te. Etimologia / Derivazione: vedi orbita .