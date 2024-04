La Soluzione ♚ Forniscono energia ai veicoli spaziali

La soluzione di 14 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BATTERIE SOLARI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Forniscono energia ai veicoli spaziali: Vettore spaziale è un missile usato per inviare un carico utile nello spazio. il carico utile può consistere in satelliti, sonde interplanetarie, veicoli con... Il termine macchina indica un dispositivo meccanico e/o elettrico in grado di convertire energia da una forma all'altra (tecnicamente: lavoro in energia, energia in lavoro, lavoro in lavoro). Una macchina è tipicamente strutturata in un insieme di componenti, collegati tra loro, dotati di azionatori, circuiti di comando e connessi solidalmente allo scopo di adempiere un'azione ben determinata, capace di compiere lavoro attraverso una forza di natura diversa da quella degli animali, determinando o potenziando le capacità umane (ad eccezione delle macchine semplici). Esistono macchine di generi molto diversi e costruite per scopi differenti ...

Altre Definizioni con batterie solari; forniscono; energia; veicoli; spaziali;