Prontuario marittimo per il calcolo delle rotte nei cruciverba: la soluzione è Martelogio

MARTELOGIO

Curiosità e Significato di "Martelogio"

Perché la soluzione è Martelogio? Il termine martelegio si riferisce a uno strumento nautico utilizzato per calcolare rotte e distanze in ambito marittimo. Questo dispositivo, spesso associato a pratiche di navigazione, consente ai navigatori di determinare la direzione da seguire e di pianificare i percorsi in modo preciso, contribuendo così alla sicurezza in mare. La sua importanza risiede nella capacità di facilitare la navigazione, rendendo le traversate più sicure e efficienti.

Come si scrive la soluzione Martelogio

Hai trovato la definizione "Prontuario marittimo per il calcolo delle rotte" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C E G O C T I P L A A T Mostra soluzione



