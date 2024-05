Significato della soluzione per: Interesse eccessivo

L'usura (parola neolatina usata anche per definire l'applicazione illegale degli interessi finanziari) è la pratica che consiste nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad accettare condizioni poste dal creditore a proprio vantaggio, come la vendita a un prezzo particolarmente vantaggioso per il compratore di un bene di proprietà del debitore, oppure spingendo il creditore a compiere atti illeciti ai danni del debitore per indurlo a pagare.

Italiano: Sostantivo: usura ( approfondimento) f . (diritto) (economia) interesse in denaro esagerato ed illegale usura bancaria: ciò quando i vertici bancari lasciano che i tassi d'interesse superino la soglia.. logorio, alterazione della superficie di una cosa o di un meccanismo causato dall' eccessivo utilizzo. (metallurgia) (tecnologia) (ingegneria) perdita progressiva di materiale da superfici in contatto reciproco, che deriva da prolungato attrito.