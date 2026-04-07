Sperperare denaro in modo eccessivo

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La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Sperperare denaro in modo eccessivo' è 'Avere Le Mani Bucate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVERE LE MANI BUCATE

Perché la soluzione è Avere Le Mani Bucate? Avere le mani bucate si riferisce a una persona che tende a sperperare denaro in modo eccessivo, senza preoccuparsi delle conseguenze finanziarie. È un modo figurato per descrivere chi spende più di quanto possa permettersi, rischiando di finire in difficoltà economiche. Questa espressione suggerisce che le mani di chi agisce così sono

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sperperare denaro in modo eccessivo". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Sperperare denaro in modo eccessivo nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Avere Le Mani Bucate

Per risolvere la definizione "Sperperare denaro in modo eccessivo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sperperare denaro in modo eccessivo" conferma che la soluzione 'Avere Le Mani Bucate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Avere Le Mani Bucate

A Ancona V Venezia E Empoli R Roma E Empoli L Livorno E Empoli M Milano A Ancona N Napoli I Imola B Bologna U Udine C Como A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sperperare denaro in modo eccessivo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avere Le Mani Bucate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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