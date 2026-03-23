Prendersi cura come di un amicizia o un interesse

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Prendersi cura come di un amicizia o un interesse' è 'Coltivare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLTIVARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prendersi cura come di un amicizia o un interesse" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prendersi cura come di un amicizia o un interesse". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Coltivare? Coltivare significa dedicare attenzione e dedizione a qualcosa o qualcuno, mantenendo vivo un rapporto di affetto o interesse. È un atto che implica cura costante, pazienza e impegno nel far crescere o migliorare ciò che si ha a cuore. Attraverso questa azione si alimenta un legame, si favorisce lo sviluppo di qualità positive e si rafforzano i sentimenti di fiducia e affetto. La cura assidua permette di consolidare relazioni e passioni nel tempo.

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Prendersi cura come di un amicizia o un interesse nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Coltivare

Quando la definizione "Prendersi cura come di un amicizia o un interesse" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prendersi cura come di un amicizia o un interesse" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Coltivare:

C Como O Otranto L Livorno T Torino I Imola V Venezia A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prendersi cura come di un amicizia o un interesse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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