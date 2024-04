La Soluzione ♚ Si fa con interesse La definizione e la soluzione di 8 lettere: Si fa con interesse. PRESTITO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. si fa con interesse: Prestito – in finanza, cessione di un capitale o di un bene contro l'impegno alla restituzione di capitali o beni nella stessa misura o in misura maggiore

– in finanza, cessione di un capitale o di un bene contro l'impegno alla restituzione di capitali o beni nella stessa misura o in misura maggiore Prestito – in linguistica, parola di una certa lingua che viene acquisita da un'altra lingua o lo stesso processo di acquisizione

– in linguistica, parola di una certa lingua che viene acquisita da un'altra lingua o lo stesso processo di acquisizione Prestito – in biblioteconomia, attività di consegna ad un utente di materiale documentario da utilizzare al di fuori della biblioteca per un periodo di tempo stabilito

– in biblioteconomia, attività di consegna ad un utente di materiale documentario da utilizzare al di fuori della biblioteca per un periodo di tempo stabilito Prestito – nello sport, cessione temporanea di un giocatore ad un'altra squadra . Altri progetti contiene il lemma di dizionario «Prestito» Curiosità su Altre Definizioni con prestito; interesse; Si concede con interesse; Istituti di interesse pubblico; Le percentuali d interesse discusse con la banca; Guardare con interesse; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Si fa con interesse

PRESTITO

P

R

E

S

T

I

T

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Si fa con interesse' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.