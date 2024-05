Si dice quando si è rassegnati

Significato della soluzione per: Si dice quando si e rassegnati

Ormai – album di Gigi Finizio del 1987 Ormai – singolo di Silvia Salemi del 2007, dall'album Il mutevole abitante del mio solito involucro Ormai – album dei Fine Before You Came del 2012

Italiano: Avverbio: ormai . indica un'azione negativa che è iniziata o che si sta concludendo ormai quasi la totalità dei contagi Covid è attribuibile alla variante Delta, di provenienza indiana.. Sillabazione: or | mài. Pronuncia: IPA: /or'mai/ . Etimologia / Derivazione: contrazione di ora e mai . Sinonimi: a questo punto, già, quasi. adesso, a quest'ora. a questo punto, ora, finalmente.