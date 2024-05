A questo punto giunti

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Avverbio

Curiosità su: Ormai – album di Gigi Finizio del 1987 Ormai – singolo di Silvia Salemi del 2007, dall'album Il mutevole abitante del mio solito involucro Ormai – album dei Fine Before You Came del 2012

ormai

indica un'azione negativa che è iniziata o che si sta concludendo ormai quasi la totalità dei contagi Covid è attribuibile alla variante Delta, di provenienza indiana

Sillabazione

or | mài

Pronuncia

IPA: /or'mai/

Etimologia / Derivazione

contrazione di ora e mai

Sinonimi

a questo punto, già, quasi

adesso, a quest'ora. a questo punto, ora, finalmente

all'incirca, pressappoco, quasi, tra poco

(riferito al passato o al futuro) allora, a quel punto

Termini correlati

quasi

Varianti