La Soluzione ♚ Un unione di sentenza e immagine La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : EMBLEMA .

Significato della soluzione per: Un unione di sentenza e immagine Emblema (in greco antico: µßµa, émblema, dal greco antico: µß, embállo, "ciò che è messo dentro") è una rappresentazione simbolica adottata per raffigurare un'idea della quale esprima proprietà particolari ed essenziali; di solito è accompagnata da qualche parola (un verso, un motto o una sentenza) che ne chiarisce meglio il significato. Italiano: Sostantivo: emblema ( approfondimento) m (pl.: emblemi) . figura simbolica di un'idea, di un concetto, a volte accompagnata da un motto o una sentenza, spesso insegna di organismi amministrativi. (per estensione) simbolo rappresentativo la bilancia è l'emblema della giustizia. l'albero della vita è l'emblema di Expo 2015.. raffinata opera d'intarsio nel pavimento che venive eseguita nell'antichità.

