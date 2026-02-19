Immagine del pope

SOLUZIONE: ICONA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Immagine del pope" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Immagine del pope". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Icona? Un'icona rappresenta un simbolo visivo che comunica un'idea, un concetto o una figura attraverso un'immagine riconoscibile e semplice. Spesso utilizzata nei contesti religiosi, questa immagine del papa si presenta come un'immagine stilizzata o stilizzata di una figura sacra, facilmente identificabile e capace di evocare immediatamente un senso di spiritualità e rispetto. Le icone di questo tipo sono diffuse anche nel mondo digitale, dove aiutano gli utenti a riconoscere rapidamente funzioni o ruoli specifici. La loro efficacia risiede nella capacità di trasmettere messaggi complessi con pochi elementi visivi.

La definizione "Immagine del pope" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Immagine del pope" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Icona:

I Imola C Como O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Immagine del pope" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

