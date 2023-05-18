L immagine del pope

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L immagine del pope' è 'Icona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I C O N A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L immagine del pope

L immagine del pope Risposta: ICONA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: I O A

Inizia con: I

I Finisce con: A

Perchè la soluzione è Icona? L'immagine del papa è spesso vista come un'icona di spiritualità e fede. Rappresenta un simbolo di guida e speranza per milioni di persone in tutto il mondo, trasmettendo valori di pace, amore e solidarietà attraverso la sua presenza e il suo messaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L immagine del pope: risposta da 5 lettere

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