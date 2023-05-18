L immagine del pope
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L immagine del pope' è 'Icona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L immagine del pope
- Risposta: ICONA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: IOA
- Inizia con: I
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Icona? L'immagine del papa è spesso vista come un'icona di spiritualità e fede. Rappresenta un simbolo di guida e speranza per milioni di persone in tutto il mondo, trasmettendo valori di pace, amore e solidarietà attraverso la sua presenza e il suo messaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L immagine del pope: risposta da 5 lettere
In presenza della definizione "L immagine del pope", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Icona. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.