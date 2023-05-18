L immagine del pope

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L immagine del pope' è 'Icona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ICONA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L immagine del pope
  • Risposta: ICONA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    IOA
  • Inizia con: I
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Icona? L'immagine del papa è spesso vista come un'icona di spiritualità e fede. Rappresenta un simbolo di guida e speranza per milioni di persone in tutto il mondo, trasmettendo valori di pace, amore e solidarietà attraverso la sua presenza e il suo messaggio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L immagine del pope: risposta da 5 lettere

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