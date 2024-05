La Soluzione ♚ Si ricordano quelli del Bengala La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : LANCIERI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. LANCIERI

Significato della soluzione per: Si ricordano quelli del bengala Doryfera (Gould, 1847) è un genere di uccelli della famiglia Trochilidae, che comprende due specie note con il nome comune di lancieri. Il nome Doryfera viene dall'unione delle parole dory (in greco antico: d, dòry), una lancia tipica greca, e phoros (f, phóros) cioè caricato. Italiano: Verbo: Transitivo: rabbonire (vai alla coniugazione) . riportare chi è troppo adirato o agitato per ragionare lucidamente alla calma e serenità necessarie al dialogo; ammansire, acquietare, placare, lenire la collera è certo che la somiglianza, se somiglianza c'era, non rabboniva la signora Maddalena, non la rendeva né più indulgente né più tenera per quel figliuolo; anzi sembrava che nutrisse contro di lui una strana avversione.

