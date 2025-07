L enorme albero detto anche fico del Bengala nei cruciverba: la soluzione è Baniano

Home / Soluzioni Cruciverba / L enorme albero detto anche fico del Bengala

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L enorme albero detto anche fico del Bengala' è 'Baniano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BANIANO

Curiosità e Significato di Baniano

Approfondisci la parola di 7 lettere Baniano: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Baniano? Il baniano è un grande albero tropicale noto per le sue radici aeree che si sviluppano dal tronco, creando un aspetto imponente e affascinante. Originario dell'India, è anche chiamato fico del Bengala per la sua forma e dimensioni straordinarie. Questo albero simbolo di longevità e stabilità si trova spesso in parchi e templi, rappresentando un'oasi di ombra e serenità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il frutto dell albero detto anche spaccasassi o lotoAlto albero cinese detto del paradisoÈ anche detto spaccasassi o albero dei rosariL enorme albero indiano con le radici aereeAlbero dall enorme tronco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Baniano

La definizione "L enorme albero detto anche fico del Bengala" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

N Napoli

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N I C T A D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CADENTI" CADENTI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.