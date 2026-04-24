Quadrupedi che ricordano la Juventus

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quadrupedi che ricordano la Juventus' è 'Zebre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZEBRE

Perché la soluzione è Zebre? Le zebre sono mammiferi quadrupedi appartenenti alla famiglia degli equidi, noti per il loro manto caratterizzato da strisce nere e bianche. Questi animali vivono prevalentemente nelle savane e nelle praterie africane, dove si mimetizzano grazie al loro particolare schema di colori. La loro presenza evoca spesso l'immagine di un animale che ricorda la divisa della Juventus, grazie alle strisce che ricordano i colori distintivi della squadra. La loro capacità di camuffarsi le rende adattabili a diversi ambienti naturali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quadrupedi che ricordano la Juventus". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Quadrupedi che ricordano la Juventus nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zebre

Se la definizione "Quadrupedi che ricordano la Juventus" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quadrupedi che ricordano la Juventus" conferma che la soluzione 'Zebre' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zebre

Z Zara E Empoli B Bologna R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quadrupedi che ricordano la Juventus" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zebre' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Passaggi pedonaliEquidi bianconeriEquini che indicano i passaggi pedonaliI suoi Castelli ci ricordano il vino VerdicchioCi ricordano i burattiniJose : fu centravanti di Milan e JuventusUno scherno per la JuventusSi ricordano il sei gennaio