Dare lezioni che si ricordano nei cruciverba: la soluzione è Castigare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dare lezioni che si ricordano' è 'Castigare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASTIGARE

Curiosità e Significato di Castigare

Perché la soluzione è Castigare? Castigare significa infliggere una punizione o una sanzione per correggere comportamenti sbagliati. È un gesto che mira a insegnare una lezione importante, spesso legato a disciplina e moralità. Attraverso la castigo, si intende far capire cosa non si deve fare, lasciando comunque spazio alla riflessione e al miglioramento personale. È un modo per imparare dai propri errori e crescere.

Come si scrive la soluzione Castigare

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

