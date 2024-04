La Soluzione ♚ L estrema si impartisce La definizione e la soluzione di 7 lettere: L estrema si impartisce. UNZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L estrema si impartisce: L'unzione degli infermi è un rito celebrato da diverse Chiese cristiane: consiste in una preghiera che si fa per un ammalato e nell'unzione dello stesso con dell'olio, appositamente benedetto per questo uso. La Chiesa cattolico-romana, le Chiese ortodosse e le Chiese orientali antiche la considerano un sacramento, destinato espressamente dalla Chiesa al conforto anche fisico delle persone affette da malattia, fin dai primi secoli del cristianesimo. Le pochissime Chiese evangeliche che l'hanno conservata, invece, la considerano soltanto un rituale simbolico. Dal punto di vista etnologico e antropologico, questa unzione si configura - tra ... Sostantivo Significato e Curiosità su: L'unzione degli infermi è un rito celebrato da diverse Chiese cristiane: consiste in una preghiera che si fa per un ammalato e nell'unzione dello stesso con dell'olio, appositamente benedetto per questo uso. La Chiesa cattolico-romana, le Chiese ortodosse e le Chiese orientali antiche la considerano un sacramento, destinato espressamente dalla Chiesa al conforto anche fisico delle persone affette da malattia, fin dai primi secoli del cristianesimo. Le pochissime Chiese evangeliche che l'hanno conservata, invece, la considerano soltanto un rituale simbolico. Dal punto di vista etnologico e antropologico, questa unzione si configura - tra ... unzione ( approfondimento) f sing (pl.: unzioni) spalmatura di qualcosa di sostanza grassa (religione) consacrazione con l'olio benedetto Sillabazione un | zió | ne Pronuncia IPA: /un'tsjone/ Etimologia / Derivazione dal latino unctio derivazione di ungere ossia "ungere" Sinonimi (senso figurato) ipocrisia Altre Definizioni con unzione; estrema; impartisce; Un aumento di personale; L estrema si impartisce con l olio santo; Quartieri dell estrema periferia; Riceve la Estrema Unzione; Impartisce lezioni; Grillo che impartisce lezioni; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a L estrema si impartisce

UNZIONE

U

N

Z

I

O

N

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'L estrema si impartisce' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.