La Soluzione ♚ Precede sempre il primo La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ANTIPASTO .

Significato della soluzione per: Precede sempre il primo L'antipasto è composto da una serie di "portate" di cibi di vario genere freddi oppure caldi preparati per pranzo o cena degustati e consumati all'inizio del pasto e che precede le portate dei primi piatti oppure un solo primo piatto. Corrisponde grosso modo all'hors d'œuvre o entrée francesi. Si tratta di una preparazione veloce proposta per placare il senso di fame in attesa delle portate principali e quindi probabilisticamente ridurre le porzioni delle stesse. Italiano: Sostantivo: antipasto ( approfondimento) m sing (pl.: antipasti) . (gastronomia) insieme di alimenti che si servono prima di cominciare un pasto per stuzzicare l'appetito. Pronuncia: an | ti | pà | sto. Pronuncia: IPA: /anti'pasto/ . Etimologia / Derivazione: formato da anti- (dal latino ante cioè "davanti, prima") e da pasto, dal latino pastum . Sinonimi: (familiare) stuzzichini.

