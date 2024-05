La Soluzione ♚ Giorno che precede sempre una festività La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VIGILIA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Giorno che precede sempre una festività. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Giorno che precede sempre una festivita: O pesah detta anche pasqua ebraica, è una festività ebraica che dura otto giorni (sette nel solo israele) e che ricorda la liberazione del popolo ebraico... Vigilia, dal latino vigilia col significato veglia (in greco antico: pa, pannychis o pa, traslitterato in agrypnia), è un periodo di insonnia volontario, una occasione devozionale, o una osservanza liturgica o tradizionale. La parola italiana vigilia è divenuta generalista con questi significati e consiste nell'attesa dell'evento che segue il giorno dopo (come alla vigilia della guerra).

