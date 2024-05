La Soluzione ♚ Precede sempre l atterraggio

: DECOLLO

La soluzione di Precede sempre l atterraggio per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica.

Curiosità su Precede sempre l atterraggio: Ha l'esigenza, in alcune fasi del volo, ad esempio il finale che precede l'atterraggio, di peggiorare queste caratteristiche. sono quindi utilizzati quando... Il decollo è la fase di volo in cui l'aeromobile acquista la velocità necessaria che garantisce la portanza dell'ala, quindi il sostentamento in volo, e si solleva dal suolo. Le modalità in cui avviene sono molte e dipendono dal tipo di aeromobile, dalla lunghezza della pista di decollo, dall'intensità e direzione del vento e dalla densità dell'aria, che a sua volta è determinata dalla temperatura al suolo e dall'altitudine dell'aviosuperficie o aeroporto.

