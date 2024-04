La definizione e la soluzione di 10 lettere: Precede il primo capitolo. PREFAZIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La prefazione è un testo che l'autore di un libro, o altra persona (come ad esempio un curatore), pone all'inizio dell'opera per illustrare le origini, le caratteristiche e le finalità del lavoro compiuto, garantendo una buona lettura del testo e attribuendogli veridicità. La prefazione può essere di tre tipi: autoriale: scritta dall'autore; attoriale: scritta da uno dei personaggi del libro; allografa: scritta da terzi.Dal punto di vista dell'impaginazione, la prefazione è posta all'inizio del libro, dopo il frontespizio e prima dell'inizio del testo vero e proprio. Solitamente inizia in pagina dispari, è scritta in corsivo, è firmata e ...

prefazione ( approfondimento) f sing (pl.: prefazioni)

breve introduzione di un libro la prefazione serve ad orientare la lettura di un testo

Sillabazione

pre | fa | zió | ne

Pronuncia

IPA: /prefa'tsjone/

Etimologia / Derivazione

dal latino praefatio che deriva da praefari cioè "premettere, dire prima"

Sinonimi

introduzione, premessa, presentazione, prologo, preambolo, cappello, proemio, preludio

Contrari