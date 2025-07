L inizio, a tavola nei cruciverba: la soluzione è Antipasto

ANTIPASTO

Curiosità e Significato di Antipasto

Perché la soluzione è Antipasto? L'antipasto è il piatto che si gusta all'inizio del pasto, servendo a stuzzicare l'appetito e preparare il palato alla portata principale. Può includere una varietà di assaggi come affettati, formaggi, bruschette o piccoli finger food. È un modo gustoso per aprire la cena e condividere un momento conviviale, dando il via a un’esperienza culinaria piacevole e ricca di sapore.

Come si scrive la soluzione Antipasto

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

P Padova

A Ancona

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U G L L A E E R S Mostra soluzione



