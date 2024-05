La Soluzione ♚ Si fanno per spiegarsi La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ESEMPI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ESEMPI

Significato della soluzione per: Si fanno per spiegarsi Ecco noi per esempio... è un film italiano del 1977 diretto da Sergio Corbucci. Uscito nei cinema il 28 ottobre 1977, è il primo dei due film della coppia Pozzetto-Celentano (il secondo sarà Lui è peggio di me). Italiano: Sostantivo, forma flessa: esempi m pl . plurale di esempio. Sillabazione: e | sèm | pi. Etimologia / Derivazione: vedi esempio . Sinonimi: modelli, dimostrazioni, prove, casi, tipi, campioni, prototipi. (per estensione) ammaestramenti, ammonimenti. eventualità, ipotesi, possibilità. esperienze, esperimenti. aneddoti, fatti. Varianti: (antico) essempi, esempli, esempri, assempi, assempli, assempri.

