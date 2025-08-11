Chi li dà buoni va imitato
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SOLUZIONE: ESEMPI
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Chi li dà buoni va imitato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Esempi
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Chi li dà buoni va imitato
- Risposta: ESEMPI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: E_____
- Inizia con: E
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Esempi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Chi li dà buoni va imitato". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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