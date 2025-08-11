Chi li dà buoni va imitato

Vito Manzione | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Chi li dà buoni va imitato' è 'Esempi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESEMPI

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Chi li dà buoni va imitato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Esempi

Quando la definizione "Chi li dà buoni va imitato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Esempi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Chi li dà buoni va imitato
  • Risposta: ESEMPI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: E_____
  • Inizia con: E
  • Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

E Empoli
S Savona
E Empoli
M Milano
P Padova
I Imola

La soluzione 'Esempi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Chi li dà buoni va imitato". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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