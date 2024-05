La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Un tifoso rossonero

Aggettivo

Franco Baresi, all'anagrafe Franchino Baresi (Travagliato, 8 maggio 1960), è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, vicepresidente onorario del Milan. Soprannominato Piscinin e in seguito Kaiser Franz (in onore di Franz Beckenbauer), è considerato uno dei più forti calciatori della storia ed è annoverato tra le più note bandiere calcistiche di tutti i tempi.

milanista m e f sing

(calcio) di atleta o appassionato della squadra di calcio del Milan

Sostantivo

milanista m e f sing

(calcio) atleta o appassionato della squadra di calcio del Milan

Sillabazione

mi | la | nì | sta

Pronuncia

IPA: /mila'nista/

Etimologia / Derivazione

concatenazione del nome della squadra calcistica Milan con il suffisso -ista che indica una determinata professione o abilità