Il tifoso in Gran Bretagna

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il tifoso in Gran Bretagna' è 'Supporter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUPPORTER

Perché la soluzione è Supporter? In Gran Bretagna, il termine supporter si riferisce a una persona che dimostra entusiasmo e fedeltà verso una squadra sportiva, spesso partecipando attivamente alle partite e sostenendo i giocatori. Questo ruolo implica un coinvolgimento emotivo e spesso anche pratico, come l'acquisto di merchandising ufficiale o la presenza negli stadi. La passione di un supporter si manifesta attraverso cori, applausi e la presenza costante durante gli eventi sportivi, contribuendo a creare l'atmosfera di entusiasmo e identità collettiva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il tifoso in Gran Bretagna". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il tifoso in Gran Bretagna nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Supporter

In presenza della definizione "Il tifoso in Gran Bretagna", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il tifoso in Gran Bretagna" conferma che la soluzione 'Supporter' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Supporter

S Savona U Udine P Padova P Padova O Otranto R Roma T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il tifoso in Gran Bretagna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Supporter' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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