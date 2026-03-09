Uno scatenato tifoso inglese

SOLUZIONE: HOOLIGAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno scatenato tifoso inglese" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno scatenato tifoso inglese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Hooligan? Un giovane appassionato di calcio che dimostra un entusiasmo eccessivo e spesso comportamenti aggressivi durante le partite viene spesso chiamato con un termine che indica un supporter molto movimentato e talvolta violento. Questo individuo può essere coinvolto in scontri con altri tifosi, distruzioni di proprietà o atteggiamenti provocatori, spesso a causa della passione per la propria squadra. La sua presenza nelle manifestazioni sportive può suscitare preoccupazioni tra le autorità e i partecipanti.

La definizione "Uno scatenato tifoso inglese" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno scatenato tifoso inglese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Hooligan:

H Hotel O Otranto O Otranto L Livorno I Imola G Genova A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno scatenato tifoso inglese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

