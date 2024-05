undici rossonero

Francese

Nome proprio

Curiosità su: L'Associazione Calcio Milan, meglio nota come AC Milan, o semplicemente Milan (AFI: /'milan/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano. Milita nella Serie A, massima serie del campionato italiano di calcio. Fondato nel 1899 da un gruppo di inglesi e italiani, è uno dei club più antichi d'Italia, nonché uno dei più blasonati al mondo e con maggior tradizione sportiva. Indossa una divisa a strisce verticali di colore rosso e nero, da cui il soprannome di rossoneri; i colori furono scelti da Herbert Kilpin, fondatore del club, per rappresentare il fuoco dei diavoli milanisti e la paura degli avversari nell'affrontarli. Per derivazione tra i simboli del club c'è la figura del diavolo, da cui l'altro soprannome del club, il Diavolo. Dal 1926 disputa le partite interne nello stadio San Siro, costruito dall'allora presidente del Milan Piero Pirelli. A livello internazionale è la terza squadra al mondo, seconda in Europa e prima in Italia per numero di titoli ufficiali vinti: 18 (a pari merito con il Boca Juniors e l'Independiente e alle spalle di Real Madrid e Al-Ahly, rispettivamente a quota 30 e 25).

Milan

(toponimo) Milano

Inglese

Nome proprio

Milan

(toponimo) Milano

Lombardo

Nome proprio

Milan m sing

(toponimo) Milano, capoluogo della regione Lombardia in Italia Milan l'è un gran Milan : Milano è proprio grande

Sillabazione

Mi | làn

Pronuncia

IPA: /mi'lã/

Nome proprio

Milan m sing

(calcio) Milan, squadra calcistica di Milano

Sillabazione

Mì | lan

Pronuncia

IPA: /'mi.lã/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Polacco

Nome proprio

Milan

nome proprio di persona polacco maschile

Ceco

Nome proprio

Milan

nome proprio di persona ceco maschile

Slovacco

Nome proprio

Milan

nome proprio di persona slovacco maschile

Tedesco

Nome proprio

Milan

nome proprio di persona tedesco maschile

Olandese

Nome proprio

Milan

nome proprio di persona olandese maschile