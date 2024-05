La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Saltare i pasti

Verbo

Transitivo

L'Islam osserva due importanti festività, l'Aïd el-Fitr, in arabo , id al-fir (festa della rottura) che si riferisce al giorno dopo l'ultimo giorno del mese sacro del Ramadan, e l'Aïd al-Adha, in arabo ,, (festa del sacrificio), chiamata anche Eïd al-Kabir in arabo (la grande festa) principalmente nel Maghreb, che si riferisce alla storia del profeta Abramo (Ibrahim nel Corano).

digiunare (vai alla coniugazione)

mangiare poco o per nulla, non assumere cibo, parzialmente o completamente, per un periodo di tempo più o meno prolungato ieri ho digiunato tutto il giorno, e adesso ho una fame da lupi

nell'antichità i mistici cristiani si ritiravano nel deserto, digiunando per anni e dedicandosi solo alla preghiera

Sillabazione

di | giu | nà | re

Pronuncia

IPA: /didu'nare/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo ieiunare/jejunare, infinito presente attivo di ieiuno/jejuno, dallo stesso significato, dal latino classico ieiunus, "digiuno" a sua volta discendente del proto-indoeuropeo *Hyeh2-, "sacrificare, rendere sacro", correlato al sanscrito (yájati), "sacrificare, venerare" ed al greco antico, , "sacro"

Contrari

mangiare, sfamarsi

Parole derivate

digiunatore

Termini correlati