Preparati a saltare in aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preparati a saltare in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MINATI

Significato/Curiosita : Preparati a saltare in aria

Con aria ed acqua in pressione e fu munita di cordolo in materiale plastico a 20 cm dal paramento a monte. prima dell'inizio del getto venne posto in opera... Coned acquapressione e fu munita di cordolomateriale plastico20 cm dal paramentomonte. prima dell'inizio del getto venne postoopera... Un campo minato è una area di terreno in cui sono state deposte delle mine in modo fitto e continuo, o più rado, tale da impedire o rallentare il passaggio delle forze nemiche. Un campo minato ha quindi un utilizzo fondamentalmente difensivo, sfruttato per ostacolare le manovre delle unità nemiche, e nel contempo causarne perdite. A seconda della disposizione dei campi minati, questi possono essere utilizzati per difendere zone di particolare interesse tattico o strategico, o in ambito difensivo/offensivo possono costringere il nemico a passaggi obbligati, creando i presupposti per una imboscata. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Preparati a saltare in aria : preparati; saltare; aria; preparati come maionese e ketchup; preparati dal computer; preparati farmaceutici; preparati chimici; preparati , apparecchiati; Fa saltare un azienda; Si fa saltare con le mine; Tralasciare qualcosa con nonchalance: saltare ; Il vino che fa saltare il tappo; Fa saltare il circuito elettrico; aria inquinata; Fa circolare l aria calda in un ambiente; Lo è l aria a grande altezza; Permette di inoltrare oggetti con aria compressa; Fa circolare aria calda in un ambiente; Può andare all aria ;

Cerca altre Definizioni