Scegliere di non mangiare nei cruciverba: la soluzione è Digiunare

Home / Soluzioni Cruciverba / Scegliere di non mangiare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scegliere di non mangiare' è 'Digiunare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIGIUNARE

Curiosità e Significato di Digiunare

Vuoi sapere di più su Digiunare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Digiunare.

Perché la soluzione è Digiunare? Digiunare significa decidere di non consumare cibo per un certo periodo, spesso per motivi spirituali, di salute o di riflessione. È un gesto che richiede volontà e disciplina, aiutando a purificare il corpo e la mente. Questa pratica può essere temporanea o più lunga, ma sempre con l’obiettivo di ritrovare equilibrio interiore e benessere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è un genere da mangiareDare da mangiareLo è il tipo che ama mangiare ridere e scherzareSmoderatezza nel mangiareVa su e giù per mangiare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Digiunare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Scegliere di non mangiare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

G Genova

I Imola

U Udine

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G I O E V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIOVE" GIOVE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.