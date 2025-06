Saltare il pasto nei cruciverba: la soluzione è Digiunare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Saltare il pasto' è 'Digiunare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIGIUNARE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Digiunare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Digiunare.

Perché la soluzione è Digiunare? Digiunare significa astenersi temporaneamente dal cibo, spesso per motivi religiosi, salutistici o di benessere. È un gesto che può essere scelto per migliorare la salute, meditare o rispettare tradizioni spirituali. Quindi, saltare il pasto è un esempio di digiuno, una pratica antica e diffusa in molte culture per vari scopi.

Se "Saltare il pasto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve

D Domodossola

I Imola

G Genova

I Imola

U Udine

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

