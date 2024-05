La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Lo prepara il viaggiatore

Sostantivo

Un aeroporto è un'infrastruttura attrezzata per il decollo e l'atterraggio di aeromobili, per il transito dei relativi passeggeri e del loro bagaglio, per il ricovero e il rifornimento dei velivoli.

bagaglio m sing (pl.: bagagli)

l'insieme di ciò che si porta in viaggio Il bagaglio sull'aereo deve pesare max kg 10

Sillabazione

ba | gà | glio

Pronuncia

IPA: /ba'gao/

Etimologia / Derivazione

dal francese antico bagage, di etimo incerto

Sinonimi

baule, borsa, carico, collo fagotto, fardello, pacco, sacca, valigia, valigie

( senso figurato ) cognizioni, conoscenze, corredo, esperienze, formazione, nozioni patrimonio, preparazione, retroterra,

cognizioni, conoscenze, corredo, esperienze, formazione, nozioni patrimonio, preparazione, retroterra, (militare) '(di esercito) equipaggiamento, salmeria

Parole derivate

bagagliere, fermabagagli, bagagliume, bagagliera, portabagagli

Proverbi e modi di dire