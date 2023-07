Lo prepara la futura mamma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo prepara la futura mamma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORREDINO

Il corredino è l'insieme di articoli e vestiti che la futura mamma prepara in previsione dell'arrivo del suo bambino. Questo processo di preparazione è una parte emozionante e importante della gravidanza, in cui la mamma si assicura di avere tutto il necessario per accogliere il neonato. Il corredino comprende solitamente body, tutine, pannolini, coperte, cappellini, calzini e altri indumenti essenziali per il comfort e la cura del bambino. La futura mamma seleziona con cura i capi che saranno morbidi, confortevoli e adatti alle esigenze del neonato. La preparazione del corredino è un momento speciale in cui la futura mamma si connette con l'idea dell'imminente arrivo del suo piccolo e si prepara ad accoglierlo nel modo migliore possibile.

