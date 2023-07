Se lo porta il viaggiatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se lo porta il viaggiatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BAGAGLIO

Significato/Curiosita : Se lo porta il viaggiatore

se una notte d'inverno un viaggiatore è un romanzo di italo calvino pubblicato nel 1979. in esso calvino narra la storia di un lettore che, nel tentativo... Volo scelti. ci può anche essere un secondo bagaglio, più leggero e meno ingombrante, il cosiddetto bagaglio a mano, che viene portato personalmente dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

