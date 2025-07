È d impaccio al viaggiatore nei cruciverba: la soluzione è Bagaglio

BAGAGLIO

Curiosità e Significato di Bagaglio

La parola Bagaglio è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bagaglio.

Perché la soluzione è Bagaglio? Il termine bagaglio si riferisce a tutto ciò che un viaggiatore porta con sé durante un viaggio, come valigie, zaini o borse. È ciò che si trasporta per avere tutto il necessario lontano da casa. Quindi, quando si parla di bagaglio, si indica l’insieme di effetti personali pronti per essere portati ovunque si vada. Un elemento fondamentale per ogni avventura in viaggio.

Come si scrive la soluzione Bagaglio

Se ti sei imbattuto nella definizione "È d impaccio al viaggiatore", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

G Genova

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

