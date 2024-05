Significato della soluzione per: Piatto di granelli di frumento del nordafrica

Sostantivo

Il cuscus (in italiano anche cuscussù o cùscuso; in francese: couscous o cous cous; in arabo ; in berbero: seksu; in siciliano: cùscusu, ‘’cascà’’ in tabarchino) è un alimento originario del Maghreb ma diffuso in tutto il mondo, costituito da granelli di semola di grano duro (del diametro di un millimetro prima della cottura, poi via via sempre più grandi) cotti al vapore.

cuscus ( approfondimento) m inv

(gastronomia) pietanza di origine araba (magrebina) costituita da piccoli granelli di farina cotti a vapore, cui sono solitamente accompagnate verdure e/o carni e spezie varie

Sillabazione

cù | scus oppure cu | scùs

Etimologia / Derivazione

dall'arabo (kuskus)